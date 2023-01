La star nota per il ruolo di Occhio di Falco nel Marvel Cinematic Universe, dopo il selfie di ieri, ha postato sui social un video per aggiornare i fan sulle sue condizioni dopo l'incidente con lo spazzaneve: "Una giornata non eccezionale in terapia intensiva si è trasformata in un'incredibile giornata in spa”, ha scritto mostrando le immagini di sua sorella che gli fa un massaggio alla testa

Dopo il selfie pubblicato ieri, Jeremy Renner ha voluto rassicurare di nuovo i suoi fan pubblicando sui social un altro aggiornamento dall'interno dell'ospedale mentre si riprende dall'incidente con lo spazzaneve che lo ha lasciato in condizioni gravi. Dal suo letto d'ospedale, l’attore ha pubblicato un video (realizzato da lui stesso). La star, nota al grande pubblico per il ruolo di Occhio di Falco nell’Universo Marvel, ha un occhio gonfio e chiuso e indossa una maschera per l'ossigeno, ma appare di buon umore mentre la sorella gli strofina il cuoio capelluto. Il video è accompagnato dal messaggio: “Un giorno in terapia intensiva non così eccezionale, trasformato in una fantastica giornata in spa con mia sorella e mia mamma. Grazie mille.”