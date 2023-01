La star del MCU, interprete di Occhio di Falco negli Avengers, ha pubblicato un selfie dal suo letto di ospedale per rassicurare i fan dopo l’incidente. “Sono troppo incasinato ora per digitare. Ma mando amore a tutti voi”. Secondo quanto ricostruito da Variety, l’attore stava aiutando un membro della famiglia bloccato nella neve quando è stato investito dal suo spazzaneve Condividi

L'attore Jeremy Renner, coinvolto in un grave incidente alcuni giorni fa, ha pubblicato un selfie su Instagram martedì per rassicurare i fan sulle sue condizioni di salute. L'interprete di Occhio di falco negli Avengers della Marvel ha scritto: "Grazie a tutti per le gentili parole. Sono troppo incasinato ora per digitare. Ma mando amore a tutti voi". La rivista Variety, intanto, ha fornito qualche dettaglio sulla dinamica dell'incidente, di cui finora si sapeva molto poco. A quanto risulta, Renner stava aiutando un membro della famiglia la cui auto era rimasta bloccata nella neve quando è stato coinvolto nell'incidente con uno spazzaneve domenica, ha detto l'ufficio dello sceriffo della contea di Washoe.

La dinamica dell’incidente vedi anche Usa, l'attore Jeremy Renner in gravi condizioni: travolto dalla neve "Sulla base della nostra indagine, il veicolo personale del signor Renner, che era guidato da un membro della famiglia, era rimasto bloccato nella neve vicino a casa sua", ha detto lo sceriffo della contea di Washoe Darin Balaam durante una conferenza stampa. "Renner è andato a recuperare il suo mezzo con uno spazzaneve. Dopo aver trainato con successo il suo veicolo personale dalla posizione bloccata, il signor Renner è sceso dal suo PistenBully per parlare con il suo familiare. A questo punto è stato osservato che il mezzo pesante ha iniziato a muoversi. Nel tentativo di fermarlo ha tentato di tornare al posto di guida. In base alla nostra indagine, è a questo punto che il signor Renner viene investito dal PistenBully. Un testimone oculare ha raccontato di aver visto il signor Renner salire e di non averlo più visto finché il il mezzo non si è fermato in un cumulo di neve davanti al suo vialetto”. Lo sceriffo Balaam ha dichiarato: "Crediamo che questo sia stato un tragico incidente”. Secondo lo sceriffo, al momento dell'incidente c'erano circa "tre piedi di neve fresca" sul terreno e molte auto abbandonate bloccavano le carreggiate, rendendo più difficile l'accesso al luogo dell'incidente. Una volta arrivati, Renner ha ricevuto i primi soccorsi dai primi soccorritori e dai vicini che hanno assistito con gli asciugamani. L'indagine è ancora in corso.

Le condizioni di salute vedi anche Jeremy Renner operato per l'incidente: resta in terapia intensiva Lunedì, la star di Hollywood è stata sottoposta a due interventi chirurgici dopo aver subito un trauma toracico contusivo e lesioni ortopediche nell'incidente dovuto alle condizioni meteorologiche. Dopo l'intervento chirurgico, Renner è rimasto nell'unità di terapia intensiva in "condizioni critiche ma stabili", secondo il suo staff. In una dichiarazione di lunedì si legge: "La famiglia di Jeremy desidera esprimere la propria gratitudine agli incredibili medici e infermieri che si prendono cura di lui. Sono anche tremendamente sopraffatti e apprezzano l'amore e il sostegno dei suoi fan”. Chi è Jeremy Renner Renner è conosciuto per il suo ruolo di Occhio di Falco nel Marvel Cinematic Universe, recitando in film come The Avengers, Captain America: Civil War e Thor, così come nella miniserie Occhio di falco, su Disney+. Renner ha anche diretto la serie della Paramount+ Mayor of Kingstown ed è apparso in entrambe le serie di film d'azione Mission: Impossible e Bourne.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jeremy Renner (@jeremyrenner)