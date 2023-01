La star del MCU, interprete di Occhio di Falco negli Avengers, è uscita dalla sala operatoria secondo quanto rivelato dai suoi rappresentanti. Ferito gravemente mentre spalava la neve nei pressi della sua casa in Nevada, il 31 dicembre scorso, era stato trasportato in ospedale in elicottero. Ancora non del tutto chiari i dettagli di quanto successo né delle sue condizioni di salute Condividi

Jeremy Renner è uscito dalla sala operatoria ma rimane in terapia intensiva in condizioni "critiche ma stabili". L'attore noto per il suo ruolo negli Avengers è rimasto gravemente ferito mentre spalava la neve nei pressi della sua casa vicino a Reno, Contea di Washoe, Nevada, nella mattinata del 31 dicembre. Adesso continuano quindi le cure per il trauma toracico e le ferite ortopediche riportate, forse mentre utilizzava uno spalaneve. La dinamica precisa dell'incidente non è infatti ancora nota: le notizie che arrivano sono quelle fornite dai suoi rappresentanti.

L'incidente e i soccorsi

La tenuta dove Renner è rimasto ferito si trova in un'area che negli scorsi giorni è stata colpita da forti nevicate. Secondo quanto riporta la testata locale News 4, citata da Variety, oltre 31mila persone nell'area sono rimaste senza elettricità. Da lì, ha comunicato l'ufficio dello sceriffo della Contea di Washoe, Renner è stato trasportato in un vicino ospedale in elicottero. Secondo Tmz, prima dell'arrivo dei soccorsi, i vicini di casa sarebbero riusciti a fermare una presunta emorragia con un laccio emostatico. "La famiglia di Jeremy vorrebbe esprimere la propria gratitudine ai dottori e agli infermieri incredibili che si stanno occupando di lui", fa sapere il team dell'attore ringraziando anche tutti i soccorsi che sono intervenuti per l'incidente. Un grazie speciale anche alla "valanga di amore e al supporto" dei fan.

Renner e i nuovi progetti in arrivo

Renner è noto soprattutto per il ruolo di Occhio di Falco (in inglese Hawkeye) nella squadra Marvel degli Avengers. Candidato due volte agli Oscar per The Hurt Locker e The Town, il 15 gennaio tornerà sugli schermi nella serie Mayor of Kingstown (Paramount Plus). Sul suo profilo Instagram, pochi giorni prima dell'incidente, aveva anche annunciato l'imminente arrivo di Rennervations, nuovo format che lo vede protagonista su Disney Plus.