Sanremo 2023, Sergio Mattarella e Roberto Benigni saranno all'Ariston

Sanremo 2023, l'arrivo di Chiara Ferragni all'Ariston

Chiara Ferragni ovviamente è la più richiesta in questa conferenza stampa, c'è molta attesa per i suoi interventi sul palco dell'Ariston: "E' un onore arrivare su questo palco e porterò un messaggio che comunicherò anche attraverso il look. Penso che l’odio in generale faccia sempre male, che sia giusto parlarne. Non ascoltiamo chi ogni giorno sparge odio. Il mio augurio è andare avanti senza dare attenzione a chiunque troverà da dire sui messaggi lanciati da chi salirà su questo palco". E in merito allo sfogo di Paola Egonu ha sottolineato che "ha fatto bene a parlare". Chiara Ferragni ammette che è stata contattata da Amadeus anche negli anni passati ma "non mi sentivo pronta, ora accetto la sfida con tutta me stessa. Ho chiesto suggerimenti a chiunque e ho capito che devo portare tutta me stessa con spontaneità. Ci ho messo mesi per prepararmi mentalmente ad affrontare quel palco e spero di farcela". Per la cronaca..."il mio discorso lo ho scritto da sola". Chiara Ferragni devolve il suo cachet all'associazione D.I.re che ogni anno aiuta più di ventimila donne vittime di violenza: "Ho conosciuto la presidente e ho deciso di legarmi a loro per questa esperienza. Quando ricevevo le prime critiche era difficile non farsi coinvolgere, tutti abbiamo le nostre fragilità. Bisogna capire che anche nella vita vera, non solo online, troveremo persone che ci vengono contro. Non devono entrare nella nostra testa ma scivolarci addosso".