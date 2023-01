Paola e Chiara, secondo concerto a Milano dopo il sold out

Paola e Chiara tornano in concerto e lo fanno con un evento speciale al Fabrique il Milano il prossimo 15 maggio , che si aggiunge a quello sold-out del 14 . Questo si preannuncia il loro anno anche grazie al ritorno al festival di Sanremo , su quel palco che le ha lanciate ormai molti anni fa e dal quale le sorelle vogliono ripartire per riconquistare il pubblico, che nonostante anni di oblio non le ha mai dimenticate. Paola e Chiara sono uno dei duo musicali che più hanno segnato la musica italiana a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila. Poi, come spesso accade, dissidi e divergenze le hanno fatte allontanare interrompendo anche quel sodalizio artistico che aveva fatto innamorare l’Italia di loro. Hanno provato la carriera da soliste ma il risultato non è stato all’altezza delle aspettative e ora, con il ritrovato entusiasmo, lontano da quello adolescenziale degli esordi, sono pronte a riprendersi la scena.

Paola e Chiara tornano al Fabrique

Da alcune settimane sono in vendita i biglietti per il concerto di Paola e Chiara al Fabrique di Milano, che sarà la loro prima volta dopo la partecipazione al Festival di Sanremo il prossimo febbraio. Com’era prevedibile, i biglietti per il 14 febbraio sono andati sold-out in pochissime settimane e le sorelle del pop, per assecondare le tante richieste dei fan che vogliono partecipare al loro live, hanno deciso di aggiungerne una il 15 maggio. Una data che potrebbe, però, cambiare. Non tanto per volontà delle sorelle Iezzi ma perché, come ben sa chi si appassiona di dinamiche musicali, quel giorno cade nel periodo dell’Eurovision. Un dettaglio non da poco, perché se Paola e Chiara dovessero vincere il Festival di Sanremo andrebbero direttamente al concorso europeo, che quest’anno si svolgerà in Inghilterra, pertanto i concerti di Milano sarebbero inevitabilmente rinviati di qualche settimana.