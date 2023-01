Paola e chiara svelano "Furore", la cover in gara a Sanremo 2023

Intanto cresce l'attesa per i due speciali appuntamenti live prodotti da Vivo Concerti in programma il 27 aprile a Roma e il 13 maggio a Milano

Paola & Chiara sono pronte ad illuminare il palco del 73° Festival di Sanremo con il brano Furore (Columbia Records/Sony Music Italy) già disponibile in pre save e pre add . Svelata anche l'iconica e stroboscopica cover ufficiale del singolo scritto da Paola Iezzi, Chiara Iezzi, Federico Mercuri, Giordano Cremona, Leonardo Grillotti, Eugenio Maimone, Jacopo Ettorre, Alessandro La Cava.

Per festeggiare al meglio il loro ritorno dal vivo, le sorelle Iezzi hanno annunciato il Paola & Chiara Per Sempre: due speciali appuntamenti live prodotti da Vivo Concerti in programma il 27 aprile all’Atlantico di Roma e il 13 maggio al Fabrique di Milano.