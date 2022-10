Eurovision Song Contest 2023, svelate le 37 nazioni in gara

Musica

Eurovision 2022, i look e i momenti più belli della finale. FOTO

Grande energia al PalaOlimpico di Torino, dove va in scena l'ultima indimenticabile notte del super contest musicale. Sul palco, la sfida di musica e moda è tra i venticinque Paesi rimasti in gara. Emozione per l'esibizione di Blanco e Mahmood e per il debutto dal vivo di Supermodel dei Maneskin ma a vincere sono i messaggi d'amore e pace, con lo show di Mika e il trionfo meritato della Kalush Orchestra a cura di Vittoria Romagnuolo

Un'onda di energia pacifista, dalla piazza di Torino all'interno del PalaOlimpico, apre la finalissima dell'Eurovision ospitato dall'Italia. Dopo Give peace a chance, inno che quest'anno è dedicato ai Paesi in guerra, Laura Pausini prende il comando del palco con un mini show coreografato. È un momento da vera popstar, con tanti ouffit d'effetto e i suoi più grandi successi fino a Scatola, l'ultimo singolo scritto con Madame

Apparizione fugace per Blanco e Mahmood che attraversano il palco col tricolore per la parata iniziale come tutti gli altri artisti in gara. Emozionati e felici, offrono al pubblico un'anteprima del look della serata