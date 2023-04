Lucca Summer Festival, Diodato sarà superospite a luglio

Palco d’eccellenza per il cantante tarantino Diodato , che il prossimo luglio sarà guest star del Lucca Summer Festival. Una data importantissima, vista la rilevanza del festival toscano, per il vincitore del Festival di Sanremo nel 2020 , che ha da poco iniziato la promozione del suo ultimo lavoro discografico Così speciale con un nuovo tour. La presenza di Diodato è prevista per il 28 luglio, quando è stato invitato a cantare prima del grande concerto di Robbie Williams . Due mondi così profondamente diversi, ma solo in apparenza, si incontreranno sotto le mura lucchesi per dare vita a una serata di musica straordinaria.

Diodato fa “rumore”

La presenza di Diodato al Lucca Summer Festival è stata annunciata da poco ma ha già destato molto clamore. La sua Fai rumore, d’altronde, è una delle canzoni più amate delle recenti edizioni del Festival di Sanremo nonostante sia stata presentata nell’anno della pandemia. Per questa ragione non ha potuto partecipare all’Eurovision Song Contest, che quell’anno è stato ovviamente sospeso a causa del Covid ma questo non ha impedito la diffusione della canzone, che in un certo senso ha trovato nel lockdown una sua espressione. Infatti, è diventata quasi un simbolo di quel periodo così cupo, le sue parole sono diventate un inno per i tanti italiani reclusi tanto che dai balconi italiani non era raro che le note di Diodato si diffondessero per le strade deserte del Paese. Al Lucca Summer Festival probabilmente Diodato canterà questa, che è la sua canzone di maggior successo, ma porterà anche le canzoni del nuovo lavoro, che trova nel festival toscano una importantissima vetrina per la diffusione della sua musica.