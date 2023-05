David di Donatello 2023, Penelope Cruz: "Il cinema è la mia scuola"

Intervistata da Denise Negri di Sky Tg24, la star spagnola, candidata come miglior attrice protagnista per "L 'immensità" ha parlato del suo amore per il lungometraggio di Emanuele Crialese, e di quanto i film siano importanti per la sua vita

Penelope Cruz, candidata alla 68.ma edizione dei David di Donatello 2023 ( LA DIRETTA ) come miglior attrice protagonista per la sua interpretazione in L'immensita di Emanuele Crialese è stata intervistata dalla giornalista di Sky Tg24, prima dell'inizio della cerimonia. Ecco cosa ci ha raccontato

Intervista a Penelope Cruz

Penelope, cosa provi a essere candidata per un film cosi importante come L'Immensita?

Per me è incredibile aver ottenuto questa nomination. Ho amato moltissimo il film sin da quando ho letto la sceneggiatura. Era diventata un'ossessione per me. E' bell0 essere candidata per me che sono spagnola in un film italiano e recitare in italiano. Mi sento molto fortunata. Non sono qui per vincere, ma per dire grazie. Gli italiani mi fanno sentire a casa

Qual è il tuo rapporto con il cinema italiano?

Dalla prima pellicola che ho interpretato nel 1993 che si intitolava La ribelle, per la regia di Aurelio Grimali, all'immensità, passando per le opere di Sergio Castellitto e Giovani Veronesi, spero di poter continuare a lavorare in Italia. Amo il vostro Paese

Per te che cos'è il cinema, che è una lingua universale?

Il Cinema mi ha dato una vita. Mi fa imparare delle cose nuove. E' una scuola continua.. Anche quando avrò novant'anni diro la stessa cosa e avro sempre qualcosa da imparare dai film. Il cinema è sempre stato il mio sogno ed è bellissimo che posso vivere di questo lavoro. E' un grande privilegio