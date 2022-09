Elodie conferma la relazione con Andrea Iannone

Elodie parla di Andrea Iannone

approfondimento

Elodie incanta in abito dorato a Rtl 102.5 Power Hits

Elodie è stata sentimentalmente legata al collega Lele, conosciuto durante la partecipazione ad Amici nel 2016, con il quale ha rotto nel 2018. Dal 2019 al 2021, invece, Elodie si è frequentata con Marracash e, nonostante la rottura, i due sono rimasti in ottimi rapporti tanto che continuano anche a collaborare in ambito lavorativo. In una recente intervista concessa a Vanity Fair, in cui Elodie si racconta a 360° dal suo rapporto con il padre al suo debutto cinematografico con Ti mangio il cuore, la cantante ha anche brevemente parlato della presunta liason con il motociclista Andrea Iannone confermandola: “È una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra. Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne”. Dichiarazioni che confermano la frequentazione, sebbene Elodie abbia tenuto a precisare che si è ancora gli inizi di quella che potrebbe diventare una storia d’amore più intensa. La stessa cantante, inoltre, appena due mesi in un’intervista concessa a Peter Gomez durante il programma La confessione in onda su Nove aveva ammesso: “Sono innamoratissima di Marracash. Un prossimo fidanzato non sarà contento di questo? Tanto non sarà mai all’altezza”. In passato, l’ex pilota di Ducati, Suzuki e Aprilia in Moto GP è finito al centro del gossip per le sue relazioni con Belén Rodríguez e l’influencer Giulia De Lellis.