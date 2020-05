Elodie, il nuovo singolo è "Guaranà": il testo

Con un post pubblicato su Instagram dove sfoggia un look inedito, Elodie ( 20 foto da Instagram ) aveva preannunciato l’uscita del nuovo singolo “ Guaranà ”. Disponibile dal 13 maggio, la canzone è stata scritta da Davide Petrella e Dardust che si occupa anche della produzione. Prosegue la collaborazione con Dario Faini, fondamentale nella costruzione del brano “Andromeda”, presentato a febbraio al Festival di Sanremo. “Guaranà” è una canzone di pura energia ed evasione che arriva in un periodo davvero felice per Elodie , tra le cantanti più apprezzate su Spotify con oltre 1.6 milioni di ascoltatori mensili e più di 200 milioni di visualizzazioni sul proprio canale YouTube. Dopo il grande successo di “Margarita”, autentico tormentone dell’estate 2019, Elodie ( scopri quanto conosci Elodie ) tenta il bis con un nuovo inedito che arriva dopo la pubblicazione dell’album “This is Elodie”.

Il testo di “Guaranà”

Disegnerò nel cielo quello che non vedi

raccontami ogni cosa tranne i tuoi segreti…

te lo spacco quel telefono oh oh

l’ho sempre odiato il tuo lavoro oooh

tiro su le cuffiette in metropolitana

sopravvissuti come gli iguana ci siamo fatti male

la vita è strana uno stallo alla messicana

vengo verso di te, verso di te

per capire le cose migliori che ho perso di te, ho perso di te

dovremmo sfiorarci la pelle

sognare l’estate e le stelle

prendiamoci tutto ora che non ci resta più niente

non ci resta più niente

vieni più vicino lasciati guardare

che negli occhi tuoi non ci vedo me non ci vedo il mare

dimmi cosa vuoi da questi attimi eterni

vincere un Oscar o un Grammy

cosa succederà?

lasciamo la città

Tequila e Guaranà

Guarana’

Guarana’

Tequila e Guaranà

Guaranà

Guaranà

Guaranà

Tequila e Guaranà X3

sale il fumo dall’asfalto e l’ombra si nasconde

ho un tuo messaggio un bacio sulla fronte

giro sospesa nei quartieri

quant’è bella Milano senza veli

e vengo verso di te verso di te

per cercare le cose migliori che ho perso di te, ho perso di te

dovremmo sfiorarci la pelle

sognare l’estate e le stelle

prendiamoci tutto ora che non ci resta più niente

non ci resta più niente

vieni più vicino lasciati guardare

che negli occhi tuoi non ci vedo me non ci vedo il mare

dimmi cosa vuoi da questi attimi eterni

vincere un Oscar o un Grammy

cosa succederà?

lasciamo la città

Tequila e Guaranà

Guarana’

Guaranà

Guarana’

Tequila e Guaranà

Guaranà

Guarana

Guaranà

Tequila e Guaranà X3

vieni più vicino lasciati guardare

che negli occhi tuoi non ci vedo me non ci vedo il mare

dimmi cosa vuoi da questi attimi eterni

vincere un Oscar o un Grammy

cosa succederà?

lasciamo la città

Tequila e Guarana’

Tequila e Guarana’

Tequila e Guarana’

Guaranà Guaranà.