Elodie, nuovo look e nuovo singolo "Guaranà"

Elodie sorprende tutti e annuncia un nuovo singolo, Guaranà. E non sarà la sola sorpresa in arrivo

Dopo una storia Instagram che lanciava indizi su importanti novità, Elodie ( scopri quanto conosci Elodie ) ha pubblicato un post sui social per annunciare l’arrivo di un nuovo singolo. Dal 13 maggio sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali la canzone “ Guaranà ”, inedito scritto da Davide Petrella e Dardust con quest’ultimo che si è occupato anche della produzione. Continua quindi la collaborazione tra la cantante e Dario Faini dopo il successo di “Andromeda”, canzone che ha partecipato al Festival di Sanremo 2020. Per annunciare il nuovo singolo, Elodie ( 20 foto da Instagram ) ha pubblicato due foto con look rinnovato e un messaggio per i suoi followers: “GUARANÀ è il mio nuovo singolo, esce domani a mezzanotte. La produzione è Dardust, le parole di Davide Petrella, le treccine delle dolci mani di mia madre”.

La quarantena e i due remix di “Andromeda”

Dopo il successo dell’ultimo album “This is Elodie”, Elodie rilancia e si propone nuovamente tra le voci dell’estate. La cantante ha totalizzato oltre 150 milioni di streaming con il suo ultimo progetto discografico e ora punta a bissare il grande successo di “Margarita”, canzone pubblicata lo scorso anno e autentico tormentone estivo. Il brano è stato inserito nel suo ultimo album dove hanno trovato spazio anche “Nero Bali”, altra grande hit e “Pensare Male” in collaborazione i The Kolors. Un periodo ricco di attività per Elodie che solo qualche settimana fa ha pubblicato due remix ufficiali di “Andromeda” in collaborazione con Madame e con Mark & Kremont. Le due versioni rientrano nel progetto Island Presents che ha regalato contenuti musicali esclusivi per tutta la durata della quarantena. La stessa Elodie ha pubblicato vari scatti durante il periodo di lockdown in compagnia di Marracash (qui potete trovare tutte le foto più belle della loro storia d’amore). Tra i vari post una foto senza trucco, in tutta la sua straordinaria bellezza acqua e sapone, ha incantato i followers dell’artista.

Le due date live rinviate

Anche Elodie ha dovuto rinunciare a due eventi live a causa dell’emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE). L’artista era attesa per due date evento in programma giovedì 16 aprile alla Santeria Toscana di Milano e sabato 18 aprile al Teatro Centrale di Roma. I due concerti sono stati spostati rispettivamente al 30 settembre e al 3 ottobre prossimi. I biglietti già acquistati saranno validi per le nuove date, mentre quelli a disposizione sono in vendita sul circuito Ticketone: i prezzi partono da 23 euro.