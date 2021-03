Achille Lauro a Sanremo 2021: quadro seconda serata

Achille Lauro ha nuovamente aperto una finestra sul proprio mondo al Festival di Sanremo 2021. Il secondo quadro sul palco dell’Ariston lo ha visto affiancato da Francesca Barra e Claudio Santamaria . Mentre il cantante proponeva la sua “ Bam Bam Twist ”, i due si sono cimentati in un romantico e sensuale ballo, circondati da una band, proprio come nel videoclip del singolo di Lauro.

Lo conferma lo stesso cantante sui propri social, che prontamente pubblicano scatti di lui con la folta chioma in bella mostra: “Tributo a Mina, donna dal vero animo Rock ‘N’ Roll”. I social sono impazziti per la sua esibizione, così come accaduto per quella della prima serata. Achille Lauro si conferma uno degli assoluti protagonisti del Festival di Sanremo, che sia in gara o investe di ospite. L’Ariston pare ormai la sua dimensione ideale.