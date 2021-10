Buon compleanno Rino Gaetano! Oggi avrebbe compiuto 71 anni

Il 29 ottobre del 1950 nasceva il il popolare cantautore calabrese, scomparso prematuramente la notte del 2 giugno del 1981 a seguito di un gravissimo incidente automobilistico. Per tenere in vita il suo ricordo abbiamo selezionato alcune delle sue canzoni che sono dei veri e proprie icone della musica italiana

approfondimento

Alle 4 del mattino del 2 giugno 1981 una Volvo 343 grigio metallizzata in transito su via Nomentana, a Roma, invase la corsia apposta e si schiantò contro un camion all'altezza dell'incrocio con via Carlo Fea. A bordo della Volvo c'era Rino Gaetano, Aveva soltanto 30 anni essendo nato il 29 ottobre del 1950. Proprio oggi avrebbe compiuto 71 anni e chissà quante altre canzoni ci avrebbe regalato se non fosse arrivata in maniera così inaspettata e tragica la sua morte. Una morte che, come spesso succede nell'arte, ha contribuito a rendere eterna la popolarità del cantautore calabrese, ancora oggi amatissimo dal pubblico che canta sempre volentieri le sue canzoni allegre e stralunate, ma anche intense e romantiche, a volte senza farsi troppe domande su alcuni versi apparentemente nonsense. Ecco i suoi successi più famosi.

Ma il cielo è sempre più blu (1975)

Sua prima grande hit, vendette oltre 100 mila copie: la canzone, in origine lunga oltre otto minuti, fu divisa a metà e “spalmata” su entrambi i lati del disco. Summa della poetica di Rino Gaetano, è una lunga lista di comportamenti, abitudini, usi e costumi, una fotografia di varia umanità che abita sotto lo stesso cielo: chi vive in baracca, chi vuole l'aumento, chi gioca a Sanremo, chi va sotto un treno... Citatissima nei decenni successivi, usata (anche a sproposito) come inno allegro e gioioso, persino come coro da stadio, fraintendendone la forte componente satirica.