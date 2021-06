Rino Gaetano è considerato uno dei cantautori più importanti nella storia della musica italiana. Per lui il successo è iniziato ad arrivare nella seconda metà degli anni ’70 con il 45 giri dell’iconica “Ma il cielo è sempre più blu” (1975). Nei testi delle sue canzoni troviamo le radici calabresi, il Meridione e l’emigrazione, l’emarginazione, il nonsense, il paradosso, il sarcasmo e tantissima ironia. Sono già passati 40 anni dalla tragica morte di Rino Gaetano, avvenuta a Roma il 2 giugno 1981 a seguito di un incidente d’auto sulla via Nomentana. Dopo la sua scomparsa la sua musica è stata riscoperta e apprezzata sempre di più, anche e soprattutto dalle nuove generazioni, confermandone il ruolo di innovatore. Le sue canzoni non appartengono al passato, sono più presenti che mai e parlano agli italiani come pochi altri cantautori hanno saputo fare. Ecco alcune splendide frasi dei suoi brani, che a volte hanno dovuto fare i conti con i ritocchi e i tagli dalla censura.



Ma il cielo è sempre più blu

Chi è assunto alla Zecca, chi ha fatto cilecca

Chi ha crisi interiori, chi scava nei cuori

Chi legge la mano, chi regna sovrano

Chi suda, chi lotta, chi mangia una volta

Chi gli manca la casa, chi vive da solo

Chi prende assai poco, chi gioca col fuoco

Chi vive in Calabria, chi vive d'amore

Chi ha fatto la guerra, chi prende il sessanta

Chi arriva agli ottanta, chi muore al lavoro

Na na na na na na na na na na

Ma il cielo è sempre più blu

Il cielo è sempre più blu



Nuntereggae più

La sposa in bianco, il maschio forte

I ministri puliti, i buffoni di corte

Ladri di polli

Super pensioni (nun te reggae più)

Ladri di stato e stupratori

Il grasso ventre dei commendatori

Diete politicizzate

Evasori legalizzati (nun te reggae più)

Auto blu

Sangue blu

Cieli blu

Amore blu

Rock and blues (nun te reggae più)



Sfiorivano le viole

L'estate che veniva con le nuvole rigonfie di speranza

Nuovi amori da piazzare sotto il sole

Il sole che bruciava, lunghe spiagge di silicio

E tu crescevi, crescevi sempre più bella

Fiorivi sfiorivano le viole

E il sole batteva su di me

E tu prendevi la mia mano

Mentre io

Aspettavo



Gianna

Gianna, Gianna, Gianna sosteneva, tesi e illusioni

Gianna, Gianna, Gianna prometteva, pareti e fiumi

Gianna, Gianna aveva un coccodrillo e un dottore

Gianna non perdeva neanche un minuto per fare l'amore



Mio fratello è figlio unico

Mio fratello è figlio unico

Sfruttato, represso, calpestato, odiato

E ti amo Mario

Mio fratello è figlio unico

Deriso, frustrato, picchiato, derubato

E ti amo Mario

Mio fratello è figlio unico

Dimagrito, declassato, sottomesso, disgregato

E ti amo Mario



Tu, forse non essenzialmente tu

Tu, forse non essenzialmente tu

un’altra

ma è meglio fossi tu

e vado dal Barone ma non gioco a dama

e bevo birra chiara in lattina

me ne frego e non penso a te

avrei bisogno sempre di un passaggio

ma conosco le coincidenze del 60 notturno

lo prendo sempre per venire da te

Forse non essenzialmente tu

e la notte confidenzialmente blu

cercare l’anima



A mano a mano

E a mano a mano mi perdi e ti perdo

E quello che è stato mi sembra più assurdo

Di quando la notte eri sempre più vera

E non come adesso nei sabato sera

Ma, dammi la mano e torna vicino

Può nascere un fiore nel nostro giardino

Che neanche l'inverno potrà mai gelare

Può crescere un fiore da questo mio amore per te



Aida

Lei sfogliava

I suoi ricordi

Le sue istantanee

I suoi tabù

Le sue madonne

I suoi rosari

E mille mari