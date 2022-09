1/15 ©IPA/Fotogramma

I Kings Of Leon hanno viaggiato per gli Stati Uniti su una Oldsmobile viola del 1988. Ora il gruppo è approdato sulla blockchain con l’album When You See Yourself, l’ottavo della band e il primo mai pubblicato su NFT. Nft Yourself, rilasciato in due versioni deluxe in vendita per due sole settimane e contenenti arte audiovisiva, 25 brani originali e vinili in edizione limitata, è valso due milioni di dollari. I fan più sfegatati hanno acquistato anche i token golden, che garantiscono a vita biglietti per partecipare in prima fila ai concerti

Kings of Leon, il nuovo album è When You See Yourself