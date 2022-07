Spettacolo

Il Bel Paese resta gettonatissima meta vacanziera anche per questo 2022. Non solo per il grande pubblico della Penisola e i famosi personaggi nostrani, ma anche per i numerosi vip internazionali che in queste giornate di luglio hanno scelto l'Italia per trascorrere alcuni giorni di relax immersi nei paesaggi italiani più belli e suggestivi. Anche loro si sono fatti trasportare dalle nostre incredibili tradizioni