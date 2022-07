Sharon Stone a Messina, la foto del castello di Sant'Alessio Siculo

La diva di Hollywood Sharon Stone, che per alcuni giorni è stata in vacanza in Sicilia e che tutt’ora si trova in Italia, ha condiviso sui social alcune foto dell’isola del sud Italia. A colpirla maggiormente per la sua storia e bellezza pare essere stato il borgo siciliano di Sant’Alessio Siculo e il suo castello

Dopo oltre una settimana in Sicilia - dove è volata direttamente dagli Stati Uniti lo scorso 10 luglio per partecipare alle sfilate e celebrazioni del decimo anniversario della linea di Alta Moda Dolce&Gabbana - la diva di Hollywood Sharon Stone , celebre per il suo ruolo in Basic Instinct, sta continuando la sua vacanza in Italia, nonostante abbia detto da alcuni giorni addio alla bella isola del Sud. A dimostrarlo le numerose fotografie condivise sui social tra le quali, ne spicca una dell’ultimo minuto, in cui l’attrice celebra il castello di Sant’Alessio Siculo e la sua incommensurabile bellezza.

Una didascalia che non ha bisogno di ulteriori spiegazioni. Tra le numerose foto di Sharon Stone in Sicilia , l’attrice hollywoodiana ha condiviso lo scorso 11 luglio su Instagram, l’immagine del bellissimo castello di Sant’Alessio Siculo , piccolo borgo di 1500 abitanti in provincia di Messina, cui la star dedica tutto il suo “ Amore ”. La diva di Basic Instinct ha scelto di immortalare la struttura storica e il paesaggio verde e boschivo circostante da un punto di vista inedito, via mare, a incorniciare quel bellissimo angolo di paradiso siciliano sospeso tra l’azzurro del cielo e quello del fondale cristallino.

Non solo Sant’Alessio Siculo, cosa ha visitato Sharon Stone in Sicilia

Archiviato il glam delle sfilate di Dolce&Gabbana e gli incontri alle lussuose cene del brand con altre star del cinema e della musica internazionale – hanno raggiunto la Sicilia per l’evento di Alta Moda anche Mariah Carey, Helen Mirren, Drew Barrymore e molte altre – Sharon Stone ha scelto di non allontanarsi dall’isola italiana, anzi di rimanervi in vacanza per alcuni giorni tra relax e viaggi alla scoperta del territorio. Non solo il castello di Sant’Alessio Siculo che le ha rubato il cuore, Stone è stata avvistata anche a Riposto (in provincia di Catania), dove è sbarcata al Porto dell’Etna Marina per poi divertirsi con alcuni accompagnatori e amici, passeggiando tra i pontili e ammirando la nota meta turistica. Ma non solo. Sono molti gli scatti che la vedono rilassarsi e dedicarsi alla tintarella nella piscina di una terrazza a picco sul mare siciliano, così come a bordo di uno yatch dal quale la star ha potuto ammirare alcuni tra i più suggestivi porti e borghi dell’isola. Ora, come racconta il suo “diario di bordo” su Instagram, Sharon Stone avrebbe lasciato la famosa isola del Sud Italia, per risalire al Nord e scoprire quella perla Made in Italy che è la città ligure di Portofino.