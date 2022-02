Milano Fashion Week, Sharon Stone tra moda e impegno. FOTO

L'attrice ed ex modella statunitense è stata l'ospite d'onore degli amici Domenico Dolce e Stefano Gabbana, in prima fila ha ammirato la sfilata della nuova collezione degli stilisti. La star è a Milano non solo per la settimana della moda milanese, ma per promuovere il talento delle donne. Stasera, domenica 27 febbraio sarà protagonista dell'evento Bulgari in collaborazione con Vogue, dedicato alla premiazione del talento femminile.