Milano Fashion Week, la femminilità secondo Scervino. IL VIDEO

Bellezza come ossessione imprescindibile. In passerella un omaggio all’idea assoluta del bello calata nella contemporaneità. Il servizio di Sky Tg24

La collezione di Ermanno Scervino è iper-femminile, un omaggio alla donna e alla sua femminilità. A tutte le donne, ci dice Ermanno a margine dello show, perché l’abito deve prima di tutto far sentire le donne a proprio agio. Bellezza radicata nel presente e senza nostalgie che in questa collezione nasce dall’incontro tra il preziosismo della couture e il mondo dello sport, dal confronto tra le forme del maschile e del femminile. In passerella il trionfo del saper fare italiano, quella manualità e artigianalità che fanno grande l’Italia nel mondo e che dobbiamo assolutamente proteggere e tramandare.

