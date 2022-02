Milano Fashion Week, Prada: imparare dalla vita delle persone. VIDEO

"Vogliamo imparare dalle vite delle persone". È questo il messaggio che accompagna la collezione disegnata da Miuccia Prada e Raf Simons per la donna della prossima stagione fredda, presentata alla Milano Fashion Week ( LO SPECIALE DI SKY TG24 ).

"Questa collezione", spiega Miuccia Prada "riguarda la storia delle donne, la storia delle persone, non quella della moda. È una cosa che ho sempre detto, ma adesso mi sembra importante ripeterla. Usare questi capi, attingere dalla storia, ci mette in contatto con le vite del passato: vogliamo riviverle, vogliamo che ci ispirino, vogliamo imparare dalle vite delle persone". Come sempre da Prada si parla un linguaggio che va oltre la moda.