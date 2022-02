Fashion Week, l’imperativo di Missoni: uscire dalla comfort zone

Spettacolo

La sfilata di Missoni alla Milano Fashion Week 2021. FOTO

Microbikini, abiti cortissimi o lunghi, ma sempre con tanta pelle in vista per il debutto di Alberto Caliri in passerella da direttore creativo del brand, che per la prima volta non è disegnato da nessuno della famiglia che lo ha fondato. LA GALLERY

E' una svolta sexy quella impressa da Alberto Caliri a Missoni: microbikini, abiti cortissimi o lunghi, ma sempre con tanta pelle in vista per il debutto in passerella da direttore creativo del brand, che per la prima volta non è disegnato da nessuno della famiglia che lo ha fondato.

In prima fila, nella fonderia milanese scelta proprio per "fondere passato e presente", come spiega lo stilista, c'erano comunque tre generazioni di Missoni: Rosita, Angela e Margherita.