Milano Fashion week, l’omaggio di Max Mara a Sophie Taeuber-Arp

Spettacolo

Ha studiato arte a Londra, lavora tra Mosca e Dubai, vive a New York. E ovunque nel mondo sfodera il suo carisma napoletano. È la donna Kiton per l’Autunno-Inverno 2022/23, protagonista di un’eleganza assoluta, fatta di tessuti preziosi, lavorazioni a regola d’arte e silhouette senza tempo.

Impossibile non notarla mentre percorre Madison Avenue con passo leggero: la fluidità delle forme e l’armonia del colori rendono il suo look meraviglioso e disinvolto come Napoli, dov’è nata. Napoli e New York: due mondi simili anche se distanti, in un continuo incontro di energie, dove la tradizione ha uno sguardo curioso, sorridente, aperto al mondo. Lo stesso feeling del suo guardaroba.