The Weeknd, è uscito il video del singolo How Do I Make You Love Me?

Tra le canzoni più famose dell'artista troviamo The Hills, Can't Feel My Face, Blinding Lights e In Your Eyes

L'artista, classe 1990, ha pubblicato il video del brano contenuto all'interno dell'ultimo disco di inediti Dawn FM. Nel giro di poco tempo il filmato ha ottenuto più di due milioni di visualizzazioni su YouTube.

the weeknd, il videoclip del brano How Do I Make You Love Me? approfondimento Blinding Lights raggiunge 3 miliardi di streaming su Spotify Nel gennaio del 2022, Abel Makkonen Tesfaye, questo il nome all’anagrafe, ha fatto il suo atteso ritorno sulla scena discografica con il progetto Dawn FM.

approfondimento Musica e concerti, tutti i video L’album ha immediatamente raccolto grandi consensi confermando il successo dell’artista che nel corso degli ultimi anni si è imposto come uno dei nomi più scintillanti nel mondo delle sette note. Poco fa The Weeknd ha pubblicato il videoclip della canzone How Do I Make You Love Me? apparendo in chiave cartoon.

Dawn FM è stato trainato dal grande successo riscosso dai singoli Take My Breath, Sacrifice e Out of Time.