Blinding Lights raggiunge 3 miliardi di streaming su Spotify

Altro importante traguardo per The Weeknd . Nelle scorse ore l’artista ha messo segno un nuovo colpo della sua scintillante carriera divenendo l’artista a raggiungere più velocemente con un singolo tre miliardi di streaming su Spotify .

Infatti, nel corso degli anni The Weeknd , classe 1990 , ha conquistato pubblico e critica con canzoni in grado di scalare le classifiche di vendita, tra i brani Earned It, The Hills e Can’t Feel My Face.

Enorme successo anche per le collaborazioni, tra queste Love Me Harder con Ariana Grande, Moth to a Flame con gli Swedish House Mafia e One Right Now con Post Malone.