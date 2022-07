Moonage Daydream, il trailer italiano del film su David Bowie

Approfondimenti

David Bowie non è solo un'icona della musica internazionale, ma anche della moda. I suoi look sfoggiati in concerti ed esibizioni sono diventati immortali, tanto da finire anche in mostre e sui francobolli, come la serie che gli fu dedicata nel 2017 dalla Royal Mail per celebrare quelli che sarebbero stati i suoi 70 anni