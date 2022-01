David Bowie, il catalogo dell'artista venduto a Warner Chappell Music

Dopo negoziati di mesi, gli eredi di David Bowie hanno venduto l'intero catalogo musicale dell'artista a Warner Chappell Music per oltre 250 milioni di dollari. La notizia è stata diffusa da Variety. Nei diritti sono compresi sei decenni di carriera straordinaria in cui il musicista britannico ha inciso 27 album compreso Toy, che sarà pubblicato postumo venerdì 7 gennaio, e canzoni memorabili come Heroes, Changes, Space Oddity, Let's Dance, Golden Years, Ziggy Stardust, la collaborazione coi Queen Under Pressure, e centinaia di altri brani. Nel catalogo rientrano anche i due album in studio dei Tin Machine, insieme a singoli da colonne sonore e tracce da altri progetti.