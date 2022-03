Jack White alle major: "Ricostruite le fabbriche di vinile!"

L’ex frontman dei White Stripes, oggi celebre solista e componente delle band The Raconteurs e The Dead Weather, lancia su YouTube un appello rivolto a Universal, Sony e Warner. Chiede a gran voce alle principali etichette discografiche di costruire i propri impianti di stampa di vinili. "I dischi in vinile sono esplosi nell'ultimo decennio e la domanda è incredibilmente alta”, motiva così la sua richiesta. Ne sa qualcosa: ha un'etichetta musicale per la quale ha aperto un impianto di produzione di vinili

Jack White lancia un appello alle principali etichette discografiche del mondo, prime tra tutti Universal, Sony e Warner: chiede a gran voce di costruire i propri impianti di stampa di vinili, in maniera tale da poter soddisfare la sempre crescente richiesta del mercato. "I dischi in vinile sono esplosi nell'ultimo decennio e la domanda è incredibilmente alta”, motiva così il suo appello alle major nel video pubblicato su YouTube in cui si rivolge direttamente alle aziende che, secondo lui, avrebbero “più soldi di Dio” e che quindi non incontrerebbero alcun tipo di problema nel costruire una fabbrica specializzata in dischi in vinile. Nel videomessaggio in cui constata il boom della domanda di vinili, Jack White prosegue dicendo che “una piccola band punk non può ottenere il proprio disco per otto o dieci mesi. E ora chiedo alle major, Warner Bros, Universal e Sony, di ricostruire finalmente i propri impianti di pressatura. Come hanno detto una volta gli MC5 (leggendario gruppo rock di Detroit, ndr), o sei parte del problema o sei parte della soluzione". Potete guardare il videomessaggio di Jack White che chiede a gran voce alle major di riaprire le fabbriche di vinile nel video che trovate in fondo a questo articolo.

Jack White conosce bene il mondo discografico: è anche un produttore



Ricordiamo che Jack White non è soltanto un nome della musica perché è uno dei suoi protagonisti, protagonista nel senso di chi suona sul palco e in studio di registrazione: questo eclettico musicista è da parecchio tempo anche dall'altra parte della barricata, ossia dalla parte dei discografici.



Addirittura da 21 anni White è un produttore musicale. È a capo della Third Man Records, etichetta musicale indipendente che ha inaugurato nel 2001 assieme al socio Ben Blackwell. In quell'anno fu aperta la sede con gli studi di registrazione annessi a Nashville. Oltre allo studio di registrazione, la Third Man Records nel 2009 ha aperto il primo punto vendita al dettaglio dell'azienda, anch'esso situato nella città musicale del country per eccellenza, ossia Nashville. Nel 2015, poi, è stato inaugurato un secondo negozio che vende i dischi dell'etichetta a Detroit. Due anni dopo, nel 2017, la società di Jack White ha aperto un impianto stampa di vinili, sempre a Nashville, battezzato con il nome di Third Man Pressing.



Il video in cui Jack parla dritto in macchina per chiedere di riaprire le fabbriche di vinili incomincia proprio mostrando gli operai del suo impianto di produzione, quello della Third Man Pressing.



Quindi White sa bene ciò di cui sta parlando, conosce perfettamente il settore a cui si sta rivolgendo ed è certo della validità della sua richiesta.

E se c'è un nome coinvolto nella rinascita del vinile, quello è proprio il suo.

Anche grazie a Jack White - che ha sempre voluto pubblicare tutti i dischi solisti e delle sue band anche in vinile - questo supporto analogico ha ricominciato a circolare. E a girare sui giradischi di tutto il mondo.

Da fenomeno che sembrava solo appartenente ai palati vintage, quindi una piccola parentesi del mercato rivolta a una fetta minuscola, in realtà il rispolverare il vinile è esploso come vero e proprio boom. Oggi si parla di un'autentica rinascita economica che, a giudicare dalle liste di attesa di cui lo stesso Jack White parla nel proprio videomessaggio, probabilmente era inaspettata. Perché il rilancio c'è, senza dubbio, tuttavia la domanda che ha subito un'impennata non trova risposta nell'offerta, che si rivela non all'altezza delle richieste. Per questo motivo i tempi di attesa per vedere il proprio disco in vinile dato alle stampe è di circa otto o anche dieci mesi, come ben spiega White.