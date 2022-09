Achille Lauro chiude il tour a Pisa: le immagini del concerto finale

I ringraziamenti di Achille Lauro

approfondimento

Attraverso diverse storie sul suo profilo Instagram, Achille Lauro ha immortalato alcuni momenti dell’ultima tappa a Pisa del suo Tour 2022. In particolare, il cantante ha tenuto a pubblicare il momento dei ringraziamenti finali, dove ha fatto salire sul palco tutti i suoi collaborati per festeggiare con loro la fine del tour, stappando una bottiglia di spumante. Queste le sue parole che troviamo scritte su Instagram: “Voglio ringraziare tutte le città che ci hanno ospitato e tutti voi che rendete possibile tutto questo. È stato un tour pazzesco. Dirvi “ti amo” sarebbe riduttivo. A presto”. Inoltre, Achille Lauro ha proseguito elencando uno per uno tutti coloro che lo hanno seguito questa estate, con una menzione a parte dedicata al suo costumista: “Uno speciale ringraziamento per gli imponenti costumi va al più grande visionario Alessandro Michele. Al mio amico Lorenzo Delia e a tutto il maestoso team Gucci”. D’altronde, una delle peculiarità degli show di Achille Lauro sono i suoi abiti, spesso provocatori ed eccentrici. In occasione dell’ultima tappa a Pisa, il cantante si è esibito per oltre due ore e mezza di show, esibendosi con i seguenti brani: