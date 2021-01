Kings of Leon, il nuovo album è When you See Yourself: esce il 5 marzo

Uscirà il 5 marzo “When you See Yourself” (RCA Records / Sony Music), il nuovo atteso album della rock band KINGS OF LEON, già disponibile in pre-order al seguente link (https://KingsOfLeon.lnk.to/WhenYouSeeYourselfIn)L’ottavo album della band multi-platino e vincitrice di Grammy Awards è stato anticipato dalla pubblicazione di “The Bandit”, singolo che rispecchia l’atmosfera sonora e visiva del disco e che entrerà in rotazione radiofonica da venerdì 15 gennaio. Il video è visibile al seguente link https://youtu.be/PtJCnm88_cU

È inoltre già disponibile in digitale una seconda traccia estratta dall’album, “100,000 People”.

“When you See Yourself”, registrato nei famosi Blackbird Studios di Nashville e prodotto dal vincitore di Grammy Markus Dravs (Arcade Fire, Coldplay, Florence + the Machine), rappresenta la perfetta evoluzione targata 2021 del sound della band. L’album arriva a quattro anni di distanza da “WALLS”, che ha debuttato alla #1 della classifica americana.

La band ha iniziato ad annunciare il nuovo album attraverso una speciale t-shirt con tracklist e testi dell’album, recapitata via posta direttamente ad alcuni fan selezionati, sfruttando questa occasione anche per porre l’attenzione e raccogliere fondi per Live Nation’s Crew Nation, il fondo a favore dei lavoratori dello spettacolo.

A questo link è possibile vedere un riassunto dell’innovativa campagna realizzata per l’annuncio dell’album: https://youtu.be/-f9lGHahekU

È possibile ordinare il nuovo merchandising della band sul sito www.kingsofleon.com. La linea include una limited edition della “Hero T-Shirt” che i fan possono acquistare per avere la possibilità di ricevere una t-shirt con il testo completo del loro nuovo singolo, “The Bandit”.

Tutto il ricavato della vendita della “Hero T-Shirt” verrà destinato al fondo Live Nation’s Crew Nation per i lavoratori dello spettacolo. Le t-shirt saranno disponibili solo per una settimana, fino al 15 gennaio.

Questa la tracklist di “When You See Yourself”:

1. When You See Yourself, Are You Far Away

2. The Bandit

3. 100,000 People

4. Stormy Weather

5. A Wave

6. Golden Restless Age

7. Time in Disguise

8. Supermarket

9. Claire and Eddie

10. Echoing

11. Fairytale

Dal loro debutto, avvenuto nel 2003, i Kings of Leon (formati dai fratelli Followill, Caleb alla chitarra e voce, Nathan alla batteria, Jared al basso, e dal loro cugino Matthew Followill alla chitarra) hanno rilasciato sette album (“Youth & Young Manhood” nel 2003, “Aha Shake Heartbreak” nel 2004, “Because of the Times” nel 2007, “Only by the Night” nel 2008, “Come Around Sundown” nel 2010, “Mechanical Bull” nel 2013, “WALLS” nel 2016), e venduto oltre 20 milioni di dischi e quasi 40 milioni di singoli nel mondo. La band multi-platino ha avuto cinque singoli nella classifica Billboard Hot 100, tutti e 7 i loro album nella classifica Billboard Top 200 e due singoli hanno raggiunto la prima posizione della Modern Rock Radio. Con l’album “WALLS”, la band ha anche debuttato per la prima volta al vertice della Billboard Top 200. I Kings of Leon hanno inoltre ottenuto 8 nomination ai Grammy aggiudicandosi 3 vittorie, oltre a 3 NME Awards, 2 Brit Award e 1 Juno Award. Hanno girato in tour tutto il mondo, suonando nelle location più importanti ed esibendosi come headliner nei maggiori festival, come il Bonnaroo, Lollapalooza, Austin City Limits, e Glastonbury.