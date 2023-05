Pazza Musica, testo e video della canzone di Marco Mengoni ed Elodie

Per la prima volta due dei cantanti più noti del panorama musicale italiano insieme per un singolo dal successo assicurato

Scritto da Paolo Antonacci , Davide Petrella , Davide Simonetta e Stefano Tognini, Pazza Musica è il singolo che esce oggi, venerdì 26 maggio, in contemporanea con Materia (Prisma) , il terzo progetto discografico di Marco Mengoni che chiude un lavoro complesso e delicato di produzione. Al tempo stesso, per la prima volta il cantante si cimenta in un duetto con Elodie .

Seconda serata in The Attico, un tubino tutto trasparenze che mette in evidenza la lingerie. Eppure il dress e lo styling rendono tutto sofisticato e chic. Unica

Per cantare Due , brano emozionante ed intenso, Elodie si affida alla creatività di Pierpaolo Piccioli. Il suo birdie look , apparso all'ultima sfilata della Maison Valentino, è un classico outfit notturno, da club: tuta nera trasparente, soprabito in piume, décolleté lucide con la zeppa e i cinturini firmate Casadei, diamanti Tiffany e un beauty look da cigno nero con make-up effetto vernice sugli occhi e capelli wet , tirati all'indietro. Semplicemente pazzesca

Elodie aveva annunciato fuoco e fiamme per la sua partecipazione a Sanremo 2023 e fin dalla prima esibizione ha mantenuto le promesse - musicali e di stile - fatte a chi la apprezza da sempre per la sua grinta sul palco e per il suo modo di farsi interprete di uno stile sempre ultra femminile e seducente. Alla serata di debutto della settantatreesima edizione del concorso esordisce in un drammatico total black

Il testo

Giuro

Che oggi me ne sto per i fatti miei, yeah

Nudo

Chissà cosa cerco dentro a un display, yeah

E non mi va di pensare, forse è l’effetto della TV

La notte sembra il mattino, ma che cretino, non bevo più

Come cerco l’autotune, mi rimani in testa

E non mi passa più

Però si vede il mare

Non stiamo così male

Corriamo forte sopra le paure, il panico

Per mandare tutto al diavolo

Senza nessun perché

Ma ti ricordi

Che ci siamo chiusi fuori di casa

Che ci siamo fatti terra bruciata

Stupide canzoni in mezzo alla strada, chе

Poi ti ricordi quando ti senti da solo

Ti ricordi quando non c’era nessuno, solo una

Pazza musica, pazza musica, pazza musica (Uh, uh)

Pazza musica, pazza musica, pazza musica (Uh, uh)

Mamma mi dicеva: “Non ti fare male, esci solo con i criminali

All’inizio sono tutti bravi, alla fine da dimenticare”

Sei l’unica, non ci casco più

Voglio una pazza musica, poi sax blues (Yeah, yeah)

E non mi va di pensare, forse è l’effetto che mi va su

La notte sei clandestino, il giorno è un casino, non le faccio più

Quelle cose che vuoi tu, ma che mal di testa

Madonna, oh Gesù

Però si vede il mare

Non stiamo così male

Corriamo forte sopra le paure, il panico

Per mandare tutto al diavolo

Senza nessun perché

Ma ti ricordi

Che ci siamo chiusi fuori di casa

Che ci siamo fatti terra bruciata

Stupide canzoni in mezzo alla strada, che

Poi ti ricordi quando ti senti da solo

Ti ricordi quando non c’era nessuno, solo una

Pazza musica, pazza musica, pazza musica (Uh, uh)

Pazza musica, pazza musica, pazza musica (Uh, uh)

Pazza musica, pazza musica, pazza musica (Uh, uh)

Pazza musica, pazza musica, pazza musica (Uh, uh)