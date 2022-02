Il Festival 2022 è in casa Morandi un derby in famiglia: se Gianni nazionale si esibisce con “Apri tutte le porte”, il nipote è tra gli autori della canzone di "Sesso occasionale" Condividi

Uno dei protagonisti indiscussi della 72esima edizione del Festival di Sanremo (LO SPECIALE - IL LIVE - LE PAGELLE DELLA FINALE) è certamente Gianni Morandi. Con la sua energia, il cantautore bolognese ha conquistato il palco e il pubblico. Un merito che va anche alla canzone Apri tutte le porte, che porta la firma di Lorenzo Jovanotti e per ora seconda in classifica generale. L’intesa creativa e musicale che i due artisti hanno saputo trovare ben si esprime nel brano, perfettamente interpretato da Gianni Morandi ed è risultata evidente nello show esplosivo e coinvolgente dei due durante la serata delle cover. Eppure Sanremo 2022 si è trasformato in un derby in famiglia per Gianni Morandi. C’è infatti un altro componente della famiglia presente all’Ariston, salito sul palco attraverso le note di una canzone. Si tratta di Paolo Antonacci, figlio del cantante Biagio Antonacci e della figlia di Gianni, Marianna Morandi.

Chi è Paolo Antonacci, il nipote di Gianni Morandi a Sanremo approfondimento Sanremo 2022, gli abiti più belli della finale. FOTO Paolo Antonacci è al Festival di Sanremo come autore del brano Sesso occasionale di Alberto Cotta Ramusino, in arte Tananai. Nato nel 1995, sembra essere una vera promessa dell’autorato musicale, tanto da essere definito “astro nascente”. Laureato in Scienze della Comunicazione, 27 anni, ha studiato a Milano, finché ha deciso di dedicarsi sempre più al mondo della musica, nel quale sembra lasciare il segno. Giovane promettente, ha già collaborato con artisti importanti del panorama italiano. Nel 2018 ha scritto il suo primo brano come autore per Annalisa. Ha quindi lavorato con Alessandra Amoroso, Nek ed Eros Ramazzotti. Il suo stile è giovane e fresco e sembra essere uno degli autori preferiti di Fedez. Paolo ha infatti contribuito alla scrittura di undici brani dell’ultimo album Disumano, tra cui la famosa Mille.