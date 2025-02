Olly, nome d'arte di Federico Olivieri, è nato a Genova nel 2001. Cantautore e rapper, ha iniziato la sua carriera musicale nel 2016 pubblicando diversi EP mentre ancora studiava. Nel 2021 si è fatto notare con una reinterpretazione del brano La notte, di Arisa, e ha firmato il suo primo contratto discografico. La svolta è arrivata con la partecipazione a Sanremo giovani nel 2022. La sua canzone L’anima bella si è classificata seconda dandogli l’opportunità di essere sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo 2023, in cui ha portato la canzone Polvere. Ha concluso al 24esimo posto e il brano ha avuto ottimi riscontri di vendite (è certificato disco di platino). Nello stesso anno ha pubblicato il suo primo album in studio, Gira, il mondo gira, e ha fatto un tour sold out in ogni data. Il sodalizio artistico con il suo produttore JVLI è proseguito anche nel secondo album, Tutta vita, uscito nel 2024 e arrivato anche al numero 1 della classifica FIMI. Ha alle spalle diversi duetti, da Emma a Lorella Cuccarini fino ad Angelina Mango: la loro Per due come noi ha scalato le classifiche e ha ottenuto la certificazione come disco di platino.