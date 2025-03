Gangs of Milano, tutto quello che c'è da sapere sulla serie Sky

Milano brucia. Tra le palazzine del Blocco, le vite si incrociano, si scontrano, si infrangono.

Da una parte la Milano dei grattacieli scintillanti e dei drink sui rooftop, dove la noia spinge le vite al limite. Dall’altra una periferia che pulsa, urla, combatte, dove il crimine, invece, è l’unica scelta possibile. Due mondi che di solito non si incontrano, ma che in Gangs of Milano - Le nuove storie del Blocco si guardano dritti negli occhi, in un confronto senza filtri: una nuova serie firmata Sky Studios che non si limita a raccontare una città dal duplice volto, ma la attraversa, la squarcia, la ribalta.

Nel cuore di questo scontro, da un lato la Kasba: un gruppo multietnico di giovani di seconda generazione che non abbassano lo sguardo e non si piegano. Dall’altro la Misa: una gang tutta al femminile con una leader pronta a tutto per affermarsi. La posta in gioco? Il controllo del Blocco: un luogo che non perdona, che stritola e divora.

Tra lotte di potere e sogni di riscatto, i nostri protagonisti cercano una via di fuga dall’abisso e da loro stessi. Eppure, è proprio nel buio che si accende una scintilla: il bisogno di appartenenza e una fame di legami veri che diano senso a tutto questo.

Ed è proprio la musica a fare da collante. Così Salmo torna sullo schermo per Gangs of Milano nei panni di Snake e ne cura la colonna sonora, portandoci in un viaggio dove il beat diventa ribellione, ritmo, resistenza. Una canzone, la possibilità per una vita diversa.

Con la brillante regia di Ciro Visco, un cast di giovani talenti – anzitutto i nostri tre protagonisti Laura Osma, Andrea Dodero e Alessandro Piavani - e un inedito Alessandro Borghi in una partecipazione già iconica, Gangs of Milano scava nelle contraddizioni di una società che lascia troppi indietro. Prodotta da Sky Studios con TapelessFilm e Red Joint Film, la serie, tra estetiche pulp e atmosfere urban, è un racconto audace e più che mai contemporaneo su una Milano che non conoscete, ma che vi travolgerà.

Nils Hartmann, Executive Vice President Sky Studios per l’Italia