A Different Man, al cinema il film con Sebastian Stan e Adam Pearson

Dopo essersi laureato in economia aziendale all’Università di Brighton, Adam Pearson ha collaborato con la BBC e Channel 4 come ricercatore e conduttore, partecipando a programmi come The Undateables e Beauty and the Beast: The Ugly Face of Prejudice.

Il suo volto ha raggiunto il grande schermo nel 2013, quando ha recitato accanto a Scarlett Johansson in Under the Skin di Jonathan Glazer, scegliendo il ruolo proprio per sfidare lo stigma legato alla deturpazione.

Oltre alla carriera televisiva, Pearson ha presentato documentari come Adam Pearson: Freak Show e The Ugly Face of Disability Hate Crime, denunciando le discriminazioni subite dalle persone con disabilità. Con il suo carisma e il suo attivismo, continua a essere una voce influente nel dibattito sulla rappresentazione della diversità nei media.