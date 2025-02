Fantasanremo 2025, i punti della quarta serata delle cover in diretta

Il FantaSanremo entra sempre più nel vivo. I cantanti in gara hanno sfoggiato fin da subito accessori rosa shocking, mimato il gesto del cuore, stretto in un abbraccio Carlo Conti e fatto inchini. Il vero spettacolo, però, si è svolto - e continua a svolgersi - fuori dal palco. Tra palpate ai glutei della statua di Carlo Conti, (finte) risse sedate e canzoni cantate a squarciagola per le vie della città, non si può certo dire che i 29 in gara non si stiano impegnando per portare a casa la vittoria