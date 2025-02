Fantasanremo 2025 LIVE, i punti della finale del Festival in diretta

Oltre ai bonus serali, ci sono i bonus legati alla classifica. L'ultimo classificato si guadagna i 30 punti del Bonus Biochetase, il primo classificato 100. 75 per il secondo, 60 per il terzo, 50 per il quarto, 30 per il sesto, 27 per il settimo, 24 per l'ottavo, 21 per il nono, 18 per il decimo, 15 per l'undicesimo, 12 per il dodicesimo, 10 per il tredicesimo, 8 per il quattordicesimo, 6 per il quindicesimo, 4 per il sedicesimo, 2 per il diciassettesimo. Il diciottessimo non fa punti. Dal diciannovesimo posto, col suo -2, iniziano i malus: -4 per il 20°, -6 per il 21°, -8 per il 22°, -10 per il 23°, -12 per il 24°, -15 per il 25°, -18 per il 26°, -19 per il 27°, -24 per il 28°. I premi della critica valgono 30 punti, gli altri premi consegnati sul palco 20.