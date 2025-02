Andrea Emanuele Brasi, in arte Bresh, nasce il 28 giugno 1996 a Lavagna, in provincia di Genova. Si sposta poi a Bogliasco, un altro Comune alle porte del capoluogo ligure. Ancora prima di finire gli studi inizia ad approcciarsi a quella che diventerà la sua carriera. Nel 2012 pubblica Cambiamenti, mixtape registrato insieme a un’altra voce rap della città della Lanterna, G Pillola (che ai tempi era si chiamava ancora Gughi P). Un anno dopo arriva il secondo progetto Cosa vogliamo fare. In quel periodo conosce e collabora con buona parte della scena ligure: Tedua e Izi, ma anche Vaz Tè, Disme e Nader.

A 19 anni si sposta a Milano, dove inizialmente si trasferisce a casa di Rkomi (anche lui in gara a Sanremo, con Il ritmo delle cose). Mentre passa da un lavoro all’altro – dal commesso all’aiutante in cucina – escono i primi brani che spingono il suo nome: Gaston, Prestigio e Baghera (quest’ultima sulle note del classico Sky and Sand di Paul Kalkbrenner). Poi Snake, Astronauti, Pe Pe Pe, Ande e Gazza ladra, Il bar dei miei. Tra una collaborazione all’altra, tra cui quelle con Rkomi e Sick Luke, il primo album, Che io mi aiuti, arriva nell’inverno del 2020 (per Sony Music ed Epic Records). Ristampato qualche mese dopo - con il titolo Che io ci aiuti - diventa disco d’oro. Nel 2021 è il turno di Oro blu, che raggiunge il primo posto in classifica e viene certificato doppio disco di platino, sulla scia di successi come Angelina Jolie (tre volte platino). Insieme a Bresh cantano, tra gli altri, Francesca Michielin, Tony Effe, Rkomi, Izi, Massimo Pericolo e i Crookers.

Nel 2022 è tra le voci del docufilm La nuova scuola genovese di Claudio Cabona, che esplora le particolarità della scena rap della città. L’anno dopo escono Guasto d’amore, canzone dedicata al Genoa, che viene utilizzato dalla stessa squadra nella sua campagna di comunicazione; Parafulmini, insieme a Fabri Fibra ed Ernia, e Nightmares con i Pinguini Tattici Nucleari. Nel 2024 è per la prima volta a Sanremo, anche se non in gara: si esibisce come ospite sulla Costa Smeralda e all’Ariston insieme a Emma per la serata cover. A breve uscirà il nuovo disco.

