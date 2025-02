Bresh ha debuttato tra i 29 artisti in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo (IL LIVE). In total look rock nero e giubbotto di pelle in occasione della prima serata, l'artista ha presentato La tana del granchio, brano dalle immagini romantiche. Bresh esce dalle rime rap per entrare in un mondo musicale più lieve come tonalità con una canzone definita da lui stesso "ubriaca". Nella serata delle cover Bresh ha duettato con Cristiano De André reinterpretando Crêuza de mä, brano di Fabrizio De André tratto dall'omonimo album del 1984. Un'esibizione emozionante ma non troppo fortunata per via di un doppio problema audio, motivo per il quale è stata rieseguita dai due artisti.