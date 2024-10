Winx Club, il teaser trailer della nuova serie animata

Prossimamente su Rai e Netflix, la serie è in realtà un attesissimo reboot che celebra il ritorno alle origini della saga che ha affascinato milioni di fan in tutto il mondo

Nel 2025, su Rai e Netflix arriverà il reboot di Winx Club, l'amatissima serie tv creata da Iginio Straffi. A regalare una piccola anticipazione è ora il teaser trailer.

Winx Club, cosa sappiamo sul reboot

Il primo sguardo al reboot, che celebra il ritorno alle origini della saga che ha affascinato milioni di fan in tutto il mondo, arriva dal teaser trailer.

Winx Club, la cui data d'uscita non è ancora stata svelata, regalerà agli spettatori una nuova avventura con uno stile inedito, fatto di effetti speciali innovativi inseriti in un racconto avvincente.

Il reboot trasporterà di nuovo i piccoli fan nella Dimensione Magica, come non si è mai vista prima. I temi iconici che hanno reso la serie un fenomeno planetario si uniranno a una rinnovata visione contemporanea, per vivere le avventure delle fate da una nuova prospettiva.

Lanciata nel 2004, la serie creata da Iginio Straffi ha regalato agli spettatori otto stagioni animate coprodotte con Rai, tre film per il cinema, quattro film per la TV, due serie animate coprodotte con Netflix e due stagioni live-action Netflix Original Fate - The Winx Saga. I numeri, poi, sono impressionanti, con oltre due miliardi di visualizzazioni su YouTube e più di trentacinque miliardi su TikTok.