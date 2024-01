Winx Club, le fatine di Iginio Staffi compiono 20 anni

Distribuito in oltre 150 paesi, Winx Club conta già 8 serie animate televisive, 2 serie animate coprodotte con Netflix e 2 serie live action Netflix Original, a cui si aggiungono 3 lungometraggi animati per il cinema, live show e musical internazionali che continuano a far cantare e ballare il pubblico di tutto il mondo.

L’avventura continua

Rainbow ha infatti annunciato che il reboot animato della serie è già in produzione, per emozionare e stupire i fan più affezionati della saga e i tanti nuovi fan con un capitolo inedito del classico 100% made in Italy. Il 2024 aspettando l’uscita del nuovo capitolo animato di Winx Club sarà costellato di eventi speciali dedicati a questo grande anniversario per festeggiare insieme il compleanno delle fate.