Non sono ancora stati resi noti i motivi per i quali la serie non avrà un seguito. L’annuncio dello showrunner

Brutte notizie per i fan delle Winx . Netflix ha deciso di non rinnovare la serie e di non produrre la terza stagione del prodotto derivante dal cartone animato italiano. Grande delusione tra i fan del live action, anche perché non sembra ci sia margine di manovra per un ripensamento da parte della produzione, che ha abbandonato definitivamente questo progetto, iniziato nel 2018 e portato avanti per 4 anni anche nel pieno periodo pandemico per capire come sarebbe potuto andare. Il risultato non è stato positivo o, comunque, in linea con le aspettative e si è decisa la chiusura definitiva, non certo a cuor leggero.

È stato Brian Young , showrunner della serie fin dal principio, ad annunciare la decisione di Netflix attraverso un comunicato rilasciato su Instagram. “È dura, perché so in quanti hanno amato questa serie. Sono orgoglioso di chiunque abbia lavorato alla serie, e contento di aver raccontato le storie che volevamo raccontare”, ha detto lo showrunner. Nel suo post, poi, Young ha aggiunto: “Il nostro cast e la nostra troupe hanno lavorato sodo per creare questo mondo e i suoi personaggi. Sono grato a tutti loro, e a voi per averci seguito. Sono stati quattro anni incredibili. Spero che ci rivedremo ancora in futuro!”. Tantissimi i commenti di chi ha accolto con dispiacere la notizia e di chi si chiede il motivo di questa cancellazione, che probabilmente vanno ricercati in un interesse al prodotto non in linea con quelle che erano le aspettative iniziali.

La petizione dei fan

La cancellazione della serie tv non ha portato solo lamentele sui social. Molti fan si sono organizzati e hanno lanciato la petizione diretta a Netflix, chiedendo che venga riproposta per la terza stagione. La speranza è che anche in questo caso, come accaduto per Lucifer e per altre serie, la produzione prenda in considerazione la volontà dei telespettatori e torni sui suoi passi. Sono oltre 13mila le firme raccolte in 24 ore su Change.org, numeri importanti che, però, difficilmente potranno cambiare le sorti della serie.

Le divergenze dal progetto iniziale

Tra i motivi che potrebbero aver portato alla chiusura della produzione potrebbero anche esserci problemi alla base. Infatti, benché per il progetto Netflix sia stato coinvolto il gruppo Rainbow, che ha prodotto la serie originale, sono subito emerse divergenze dal cartone animato, che avrebbero causato qualche malumore. Infatti, se nel cartone animato le Winx sono assimilabili a delle adolescenti, nel live movie sono adulte e, quindi, anche le tematiche affrontate sono state adattate alla nuova anagrafica. Una fattispecie che ha necessariamente causato una deviazione del racconto. Non è la prima volta che il mondo delle Winx subisce un cambiamento, considerando anche tutti gli altri spin-off, ma questo non è stato particolarmente apprezzato e si è deciso per una chiusura senza appello. I fan sperano nel recupero della serie da parte di altri broadcaster ma al momento questa ipotesi non sembra tra quelle percorribili.