Uonderbois, il trailer della serie Disney+ ambientata a Napoli

Napoli come non l'avete mai vista, oscura, affascinante e misteriosa, è la cornice di Uonderbois, la nuova serie televisiva italiana realizzata da Lotus Production, una società di Leone Film Group, e distribuita in streaming da Disney+, visibile anche su Sky Q, Sky Glass e tramite app su Now Smart Stick, dal prossimo 6 dicembre - data indicata nel trailer ufficiale, ora disponibile.

Un'avventura che piacerà a grandi e piccoli, che vanta la presenza di un cast di giovani protagonisti affiancati da adulti che il pubblico del piccolo schermo già apprezza da tempo.

Una storia piena d'azione e colpi di scena condita dalla magia propria della città di Partenope che nei suoi sotterranei nasconde tesori ancora da scoprire.



La trama: caccia al tesoro tra leggenda e realtà

Cinque adolescenti, inseparabili compagni di giochi, si ritrovano a vivere l'avventura più elettrizzante delle loro vite per recuperare una statuetta che racchiude un segreto e da cui dipende la sopravvivenza del loro legame.

La padrona di casa dei bassi dove vivono, una donna sgradevole che loro chiamano “la vecchia” (e che ha il volto di una irriconoscibile Serena Rossi, invecchiata per l'occasione), li lascerà occupare le loro abitazioni a patto che il gruppo le consegni una statuetta che, pare, contenga una mappa che conduce a un tesoro sepolto nei sotterranei di Napoli.

La statuetta, però, fa gola anche a Uonderboi (che ha il volto di Massimiliano Caiazzo, star di Mare Fuori), una figura leggendaria per i ragazzi, a metà tra il mitico Munaciello e un Robin Hood di città, che arriva prima di tutti e la ruba.

I ragazzi, insieme al loro mito più adulto, si ritroveranno coinvolti in una caccia al tesoro piena di insidie, un viaggio tra le viscere e le acque di Napoli dove la leggenda è più vera della realtà.

Geolier nel trailer con Serena Rossi e Massimiliano Caiazzo Uonderbois è una storia originale in sei episodi di Barbara Petronio e Gabriele Galli, scritta da loro con Francesco Balletta, Rossella Di Campli e Veronica Galli, che ricorda un po' i mitici Goonies e che piacerà a un pubblico vasto, anche agli adulti che vorranno lasciarsi trasportare da una caccia avventurosa che, ambientata in una delle città più misteriose di sempre, finirà per sedurli con i suoi scenari affascinanti.

Le immagini del trailer svelano alcuni dei posti dove sono state effettuate le riprese. Ci sono i vicoli di Forcella col murales di Maradona, un'opera tutto sommato recente, e ci sono le pietre sepolte nelle profondità delle acque del Golfo, quelle vecchie quanto la città, e che hanno fatto da sfondo a tante storie di tono diverso - incluso Parthenope di Paolo Sorrentino.

In Uonderbois in primo piano c'è una Napoli arcana, fatta di palazzi dalle scale labirintiche e pozzi che conducono sottoterra, all'interno di cavità dove perdersi e nascondersi.

Nel trailer vediamo il gruppo dei cinque giovani protagonisti, Serena Rossi e Massimiliano Caiazzo ma anche Giovanni Esposito, Ernesto Mahieux, Giordana Marengo (vista ne La vita bugiarda degli adulti), Daniele Rienzo (nel cast di Parthenope), Francesco Di Leva (premiato col David nel 2023), Ivana Lotito, Denise Capezza (star di Diva Futura) e Nino D'Angelo, convocato come special guest.

I fan di Geolier saranno curiosi di ascoltare i due inediti del rapper inclusi nella la colonna sonora dello show, uno dei quali accompagna il trailer ufficiale.

Si tratta di Ferrari (prod. ROOM9 e Dat Boi Dee) e Parl' cu mme (prod. Dat Boi Dee), end credit song della serie. Approfondimento Dio lo Sa - Atto II, la recensione del nuovo album di Geolier

