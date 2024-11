8/8 Piper Film via Webphoto

Parthenope racconta fatti che si svolgono tra il 1950 e il 2023, anno in cui Napoli è stata travolta dalla festa per il terzo scudetto della squadra della città. Stefania Sandrelli, Parthenope in età adulta, "fa pace" col posto dove è nata e cresciuta, passeggia per i vicoli di Spaccanapoli e sul Lungomare avvista la Nave Azzurra, il carro dei festeggiamenti dei tifosi. Il mezzo è vero, come lo è il camion per la disinfestazione delle strade usato ai tempi del colera per le scene ambientate negli anni Settanta



