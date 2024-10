Introduzione

Sta per arrivare nelle sale cinematografiche italiane l'attesissimo nuovo film di Paolo Sorrentino, Parthenope, l'unica pellicola italiana in concorso al Festival di Cannes 2024, dove gareggiava per la Palma d'oro.

Questa è stata la sesta volta per il cineasta napoletano alla kermesse francese. Decimo film di Paolo Sorrentino, Parthenope è inoltre il sesto della sua cinematografia a esser stato presentato in concorso a Cannes, dopo Le conseguenze dell'amore, L'amico di famiglia, Il divo. This Must Be The Place, La grande bellezza, Youth. E Sorrentino sulla Croisette ha vinto il Premio della giuria per Il divo (2008).

Parthenope è atteso nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 24 ottobre 2024. Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere di questa nuova opera dell'acclamato cineasta italiano, dalla trama fino ad arrivare al cast stellare che caratterizza quest'opera.