Pokémon, attesa finita: in arrivo nuova espansione Avventure Insieme

La nuova espansione segna il ritorno dei Pokémon degli Allenatori nel popolarissimo GCC Pokémon. Questa carte celebrano il profondo legame tra un Allenatore e il proprio Pokémon, una sintonia perfetta che spinge quest'ultimo a dare il massimo nella lotta

Per la gioia di tutti gli appassionati e collezionisti è sempre più vicino l'arrivo della nuova espansione del gioco di carte collezionabili Pokémon, tra novità interessanti e graditi ritorni. Scarlatto e Violetto - Avventure Insieme sarà disponibile a partire dal prossimo 28 marzo presso i rivenditori autorizzati di tutto il mondo. Protagonisti assoluti due dei migliori set di questa nuova espansione: il kit Sfida Strategica e il Set Allenatore Fuoriclasse. Introdotti per la prima volta nell’espansione del GCC Pokémon Gym Heroes, i Pokémon degli Allenatori ritorneranno in Scarlatto e Violetto - Avventure Insieme, come già rivelato durante i Campionati Mondiali Pokémon 2024. Queste carte mostrano ancora una volta il legame speciale condiviso tra gli stessi Allenatori, ossia le varianti specifiche di un certo personaggio legato a chi lo ha addestrato, e i loro Pokémon; il nome dell’Allenatore o dell’Allenatrice è, infatti, presente su ogni carta. I giocatori potranno scoprire illustrazioni speciali che hanno come protagonisti diversi Allenatori, nelle carte rare illustrazione, ultrarare, rare illustrazione speciale e rare iper.

In Scarlatto e Violetto - Avventure Insieme sarà possibile collezionare e giocare nuove carte dei Pokémon degli Allenatori, tra cui Zoroark-ex di N, Clefairy-ex di Lylia, Bellibolt-ex di Kissara e Zacian-ex di Hop. Il valore aggiunto del Set Allenatore Fuoriclasse di Avventure Insieme è la carta promozionale di Zorua di N, a illustrazione intera e tra le più apprezzabili dell'intera espansione. Questa carta olografica, disponibile in esclusiva in questa speciale confezione, non può essere trovata all'interno delle normali buste di espansione, il che rende questo prodotto ancor più ambito. Ogni Kit Sfida Strategica, invece, contiene un mazzo di 40 carte e quattro buste della nuova espansione, mentre a completare un pacchetto già di per sé ricco c'è un'esclusiva carta olografica promozionale su quattro, pescata casualmente tra Darmanitan di N, Kilowattrel di Kissara, Ribombee di Lylia e Snorlax di Hop.