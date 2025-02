Pokémon Day 2025, l’anno di Eevee segna il mercato dei collezionisti

Tra lancio del set "Prismatic Evolutions”, la creazione di un negozio online temporaneo dedicato a Eevee e alle sue evoluzioni con carte rare ambite dagli appassionati, e un nuovo Pokémon Presents alle ore 15, sono tante le novità pensate per tutte le generazioni affezionate a queste creature ascolta articolo

Ogni 27 febbraio si celebra la ricorrenza del Pokemon Day, la giornata dedicata alle creature fantastiche che, dopo circa trent’anni dal loro esordio, ancora riescono ad appassionare intere generazioni e avere un posto ambito nel mercato. Il Pokémon Day 2025, in particolare, ha contrassegnato una crescita mai vista finora nell'interesse per i Pokémon su eBay, trainata dall'annuncio dell'"Anno di Eevee" e dal lancio del set "Prismatic Evolutions". Quest’anno, le ricerche online per "Pokémon" hanno superato le 22.000 all'ora, il picco più alto dall'inizio del 2023, confermando la passione per questi iconici personaggi a livello globale.

Eevee, il centro del Pokémon Day 2025 Il Pokémon Day 2025 si distingue soprattutto per l'attenzione rivolta su Eevee e le sue evoluzioni, con un aumento delle ricerche del 245% rispetto a gennaio 2024, raggiungendo quasi 1.000 ricerche all'ora. Eevee rappresenta uno dei Pokémon più popolari del franchise e, quest'anno, si è trasformato nella carta più richiesta. Appartiene alla prima generazione ed è stato ideato dal team di designer della Game Freak. Apparso per la prima volta nel 1996 nel videogioco "Pokémon Rosso e Blu", è poi comparso anche in tutti i titoli successivi, in videogiochi spin-off, nella serie televisiva anime, nel Pokémon Trading Card Game e nel merchandising derivato dalla serie, fino a diventare la mascotte di copertina del videogioco “Pokémon: Let's Go, Eevee!”. Nel 2018 è diventato la mascotte del franchise insieme a Pikachu. Potrebbe interessarti Annunciata nuova espansione del GCC Pokémon - Evoluzioni Prismatiche

L'"Evolving Shop" Tra le varie Eeveelution, Umbreon ha registrato la crescita maggiore, con un incremento del 500% nelle ricerche rispetto all'anno precedente, grazie alla presenza di una rara carta olografica nel set "Prismatic Evolutions". Continua inoltre il successo di Umbreon VMAX, la carta chase del set "Evolving Skies", con un aumento delle ricerche del 280% rispetto a gennaio 2024. Per soddisfare le numerose richieste, questo febbraio, in occasione del Pokémon Day, eBay ha deciso di lanciare l'"Evolving Shop", un negozio online temporaneo dedicato proprio a Eevee e alle sue evoluzioni, con carte collezionabili e merchandise rari. Verranno proposte aste a partire da 9 centesimi e nuovi oggetti aggiunti, ogni giorno dal 25 al 27 febbraio, offrendo ai collezionisti un'occasione unica per arricchire le proprie collezioni. Vedi anche L'unboxing più lungo in diretta, così Pokémon è entrata nei Guinness

Il mercato italiano Anche su eBay Italia i Pokémon dominano la categoria Collectibles, confermandosi una passione appartenente a diverse generazioni, con oltre tre milioni di item sulla piattaforma. A tal proposito, Lorenzo Leonardi, responsabile della categoria oggetti da collezione su eBay Italia, ha affermato: "Il mercato del collezionismo su eBay, in particolare quello delle carte Pokémon, è in continua evoluzione, e l'Anno di Eevee ha ulteriormente amplificato questo interesse anche in Italia. Con milioni di oggetti da collezione, eBay offre una piattaforma globale e sicura per appassionati e collezionisti”. Inoltre, oggi è in arrivo un nuovo Pokémon Presents alle 15:00 (ora italiana) sul canale YouTube Pokémon ufficiale per scoprire le novità e gli aggiornamenti più recenti sul mondo dei Pokémon. Approfondimento Aste on line, ecco gli oggetti più ricercati dagli italiani