L'unboxing più lungo in diretta, così Pokémon è entrata nei Guinness

Una maratona di 24 ore di fila, con i creators che hanno sbustato più di 1.500 pacchetti e articoli a licenza Pokémon: centinaia di prodotti scartati e un totale stimato di oltre 20.000 carte svelate nel corso dello streaming. È così che i fan hanno aiutato Pokémon a battere il record del Guinness World Records per l’unboxing più lungo in diretta (video), celebrando l’uscita dell’espansione del Gioco di Carte Collezionabili Scarlatto e Violetto – Scintille Folgoranti.

Eleolivieri e Toto96 hanno rappresentato l’Italia, partecipando all’unboxing per 2 ore ed estraendo carte incredibili. I fan dei Pokémon possono recuperare l'intera giornata di straordinari reveal sul canale Twitch di Pokémon e dovranno restare sintonizzati sui canali dei content creators nelle prossime due settimane per ulteriori giveaway di prodotti.

Le carte saranno donate a enti di beneficenza

Le decine di migliaia di carte trovate durante il livestream saranno inoltre accuratamente inserite in raccoglitori per creare incredibili collezioni di carte del Gioco di Carte Collezionabili che saranno donate a enti di beneficenza in vista delle festività, tra cui Barnardo’s, KidsOut, Fondazione Banco Alimentare Onlus, Tafel Deutschland e Fundacion Tomillo.