Annunciata nuova espansione del GCC Pokémon - Evoluzioni Prismatiche

Per la gioia di tutti gli appassionati e i collezionisti è in arrivo una nuova espansione del gioco di carte collezionabili Pokémon. La nuova espansione del filone Scarlatto e Violetto si chiamerà Evoluzioni Prismatiche e sarà disponibile a partire dal 17 gennaio 2025 presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo.

I volti della nuova espansione: Eevee e le "Eevolutions"

Protagonisti della nuova espansione sono Eevee e le sue otto diverse evoluzioni che arrivano sotto forma di Pokémon-EX Teracristal Astrali. E, ovviamente, non potevano mancare delle esclusive carte rare illustrazione speciale con una varietà di stili ed effetti artistici unici. In più, in Scarlatto e Violetto - Evoluzioni Prismatiche saranno disponibili due set paralleli premium, con una Poké Ball o una Master Ball impressa in modo speciale sullo sfondo di ciascuna carta.

Tra le carte più rare presenti in questa espansione ci sono anche sei carte Allenatore ASSO TATTICO, 10 Pokémon-ex e 15 Pokémon-ex Teracristal, 12 carte Aiuto ultrarare, 32 carte rare illustrazione speciale (tra carte Aiuto e di Pokémon EX) e cinque carte rare iper dorate impresse in modo speciale di Pokémon EX.