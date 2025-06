A Parigi premiati i campioni internazionali del design 

L'idea innovativa è solo un inizio: il capolavoro creativo arriva sempre dopo un lavoro di squadra ben fatto. E infatti chi conosce il design sa anche che il Fedrigoni Top Award è l'unico premio di settore che riconosce il lavoro dell'intera filiera: design, stampa, brand. Premiati, nel corso di un evento al Pavillon Gabriel di Parigi il 5 giugno, team italiani e internazionali in cinque categorie: Packaging, Publishing, Label, Creative Communication e Graphics Applications. In più, il premio Young Talents per riconoscere il talento "in erba" tra studenti e giovani ricercatori da tutto il mondo. Tra i progetti riconosciuti con una menzione speciale della giuria in questa categoria anche un italiano, “Futuri passati. I linguaggi della fantascienza nell’editoria tra est e ovest dal 1930 al 1980”, dell’Università IUAV di Venezia. Un libro che confronta - attraverso il linguaggio grafico - l’editoria sovietica di fantascienza con quella occidentale.

La trasparenza di ciò che compriamo è infatti uno degli elementi più importanti da valutare nel lancio e nell'ideazione di nuovi prodotti. Come emerge da un report di Bain & Company presentato per l'occasione, il packaging di lusso vive un periodo di incertezza e transizione, proprio guidato dalla richiesta - da parte dei consumatori in primis - di maggiore sostenibilità ambientale e sociale lungo tutta la filiera. Una sensibilità che sta guidando lo sviluppo dei nuovi materiali utilizzati nel design: secondo lo studio realizzato da Bain, entro il 2028 il packaging sostenibile rappresenterà il 30% del totale. Lo dimostra la scelta di Fedrigoni di investire in Papkot, startup francese che produce un rivestimento a base di fibre naturali che, se applicato su carta, riesce a renderla resistente (anche all'acqua) quanto la plastica, pur senza impiegare effettivamente materiali plastici. Segno anche di un’altra tendenza del mercato: far collaborare mondi corporate con startup innovative, in un ciclo virtuoso da cui imparare e far imparare.

Nespolo, Ceo di Fedrigoni: "Crescere nonostante le incertezze internazionali"

“L'investimento in Papkot ha un enorme potenziale per Fedrigoni. Abbiamo acquisito una tecnologia dirompente nel settore plastic-to-paper che ci permetterà di supportare sempre meglio i clienti nello sviluppo di packaging monomateriali in carta. Ed è coerente con la nostra strategia ESG al 2030, che mira ad avere il 100% dei materiali progettati per una riciclabilità ottimale e per il recupero a fine vita" ha commentato a margine dell'evento Marco Nespolo, l’Amministratore Delegato alla guida del Gruppo Fedrigoni, leader nella produzione di carte speciali e materiali autoadesivi, attraverso anni di crescita, nonostante le incertezze offerte dagli scenari internazionali, tra dazi e conflitti, senza contare il potenziale solo in minima parte espresso dell'IA sull'intero settore. E con l’obiettivo di rendere l’azienda sempre più competitiva - nonostante i costi dell’energia - e ridurre al minimo l’impatto ambientale, confermandosi come un leader globale della produzione di carte speciali per imballaggi e altre applicazioni creative, etichette autoadesive e supporti grafici per la comunicazione solare.

La giuria dei Fedrigoni Top Awards 2025

Sul palco del Pavillon Gabriel di Parigi per consegnare i premi, una giuria composta da nomi illustri del design internazionale su carta. Il presidente di giuria Simon Esterson (publication designer), Silvana Amato (graphic designer e docente), Paul Boudens (graphic designer), Marianne Givone (Head of global content factory di Diptique), Gustavo Greco (founder e creative director di GRECO, società brasiliana indipendente di design), Kate Marlow (co-fondatrice di Here, compagnia di scrittori e designer), Melanie Mues (fondatrice dello studio Mues Design di Londra), Sebastián Yañez (tra i fondatori di YG Branding & Design Experts Agency, da poco ribattezzata Thingular Creative Partners).